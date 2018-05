Portugal war „muito giro“

Beim Erasmus+-Treffen in Faro lernte eine Delegation des BG Dornbirn Land und Leute kennen.

Dornbirn. Noch bevor sich die Augen der gesangsaffinen Welt am Samstag zum ESC-Finale nach Portugal richteten, war eine kleine Gruppe des Bundesgymnasiums Dornbirn auf Erkundungstour im einstigen Seefahrerland auf der Iberischen Halbinsel. Diese unternahm sie gemeinsam mit portugiesischen, spanischen, italienischen, griechischen und zypriotischen Gymnasiasten und Lehrpersonen. Anlass war das dritte Treffen des Erasmus+ Projektes LJSSE (Life and Job Skills for Successful Europeans) in der Hauptstadt der Algarve. Länderübergreifend beschäftigte man sich dort mit Fragen wie: Wie geht es jungen Menschen in Europa? Welche Chancen werden sie in Zukunft haben?