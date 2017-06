Portugal und Mexiko im Confed-Cup-Halbfinale, Russland out

Russland musste sich aus dem Turnier verabschieden - © APA (AFP)

Fußball-Europameister Portugal und Mexiko sind am Samstag als erste Teams ins Halbfinale des Confederations Cup eingezogen. Die Portugiesen feierten in St. Petersburg gegen Neuseeland mühelos einen 4:0-Erfolg. Die Mexikaner hatten mit Gastgeber Russland in Kasan deutlich mehr Mühe, behielten aber mit 2:1 die Oberhand. Das reichte hinter Cristiano Ronaldo und Co für Rang zwei in Gruppe A.