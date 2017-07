Für ein Spiel um Platz 3 ging es doch ziemlich ruppig zu - © APA (AFP)

Fußball-Europameister Portugal hat sich beim Confederations Cup in Russland den dritten Platz gesichert. Das Team von Trainer Fernando Santos besiegte Mexiko am Sonntag in Moskau nach Verlängerung mit 2:1. Nach 90 Minuten war Gold-Cup-Champion Mexiko noch mit 1:0 in Front gelegen, in der Nachspielzeit glich Pepe aus. In der ersten Hälfte der Verlängerung traf Adrien Silva per Elfmeter (104.).