Porsche 2016 mit größtem Umsatz, Spar hat meiste Mitarbeiter

Auf Rang vier landete der Baukonzern Strabag mit 13,5 Mrd. Euro Nettoumsatz, gefolgt von der Billa-Mutter Rewe International (12,7 Mrd. Euro), dem Stahlkonzern voestalpine (11,3 Mrd. Euro), dem deutschen Autozulieferer und Rohrhersteller Benteler International mit Sitz in Salzburg (7,4 Mrd. Euro) und dem Kunststoffkonzern Borealis (7,2 Mrd. Euro). In den Top 15 der umsatzstärksten Unternehmen mit Sitz in Österreich befinden sich außerdem noch Mondi, Andritz, Red Bull, ÖBB, Novomatic, Telekom Austria und Hofer.

Der größte Arbeitgeber mit Sitz in Österreich inklusive Mitarbeitern im Ausland war im vergangenen Jahr der Spar-Konzern mit rund 77.500 Mitarbeitern, gefolgt von der Strabag (71.800 Beschäftigte) und Rewe International (69.500 Mitarbeiter).

(APA)