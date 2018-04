Porr-Konsortium baut für 1 Mrd. Euro am Brenner-Basistunnel

Ein Konsortium um den Baukonzern Porr hat beim Brenner-Basistunnel Ende März den Zuschlag für das Baulos "Pfons Brenner" für rund 1 Mrd. Euro erhalten, nun sind die Verträge unterschrieben. Man habe damit das größte Tunnelbauprojekt in der Geschichte Österreichs gewonnen, teilte Porr am Donnerstag mit. Die Arbeiten starten im Frühsommer 2018. Die Fertigstellung sei für 2024 geplant.

“Mit dem Bau des größten Tunnelprojekts in Österreich beauftragt worden zu sein, sehen wir als Wertschätzung unserer Expertise”, so Porr-Chef Karl-Heinz Strauss heute laut Pressemitteilung. Porr habe bereits bei Großprojekten wie etwa beim Bau einer U-Bahnlinie in Doha bewiesen, dass sie auch äußerst komplexe Aufgaben in der versprochenen Zeit und Qualität – und im Budget – meistere. “Das kam uns bei der Vergabe des Brennerbasistunnels sicherlich zugute.” Der Projektumfang, die wechselhaften geologischen Gegebenheiten und die beschränkten Platzverhältnisse der Baustelleneinrichtung seien besondere Herausforderungen.