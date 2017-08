Porr im ersten Halbjahr mit Gewinneinbruch

Der Rückgang resultiere “vor allem aus schwächeren Ergebnisbeiträgen in Deutschland und in Katar”, lautet die Begründung für das deutlich schwächere Ergebnis, teilte die Porr Dienstagabend mit. In Katar führten die politischen Turbulenzen zu erhöhten Kosten durch komplexere Logistik- und Beschaffungsprozesse. Es liefen aber alle Projekte planmäßig. In Deutschland kommen offenbar “der rasche Ausbau zu einer flächendeckenden Präsenz und die Integration” sehr teuer.

Positiv entwickelte sich im ersten Halbjahr hingegen die Produktionsleistung, die um 21 Prozent auf 2,02 Mrd. Euro stieg. Auch der Auftragsbestand habe sich per Ende Juni gegenüber dem Vorjahresstichtag von 5,5 auf 5,7 Mrd. Euro ausgeweitet und einen “historischen Höchststand” erreicht. Der Auftragseingang legte den Angaben zufolge um 14 Prozent auf 2,91 Mrd. Euro zu.

Für das Gesamtjahr 2017 rechnet das Management des zweitgrößten österreichischen Baukonzerns – bei unveränderten Rahmenbedingungen – mit einem Ergebnis “leicht unter Vorjahr”. Die Produktionsleistung werde voraussichtlich “stark wachsen”.

