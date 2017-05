Porno-Star Molly Cavalli bei Werbedreh von Hai gebissen

Sommer, Sonne, Sonnenschein – und das vor der Küste Floridas. Dass der Drehtag des Promovideos in so einem Disaster endet, hat Cavalli nicht erwartet. Ein Käfig wurde am Boot festgemacht, in dem der Pornostar vor der Kamera posieren sollte. Um sie herum schwimmen Zitronenhaie. Doch nur wenige Augenblicke nachdem Cavalli in den Käfig steigt, passiert es: Ein Hai fühlt sich womöglich von der Frau bedroht und attackiert sie. Er beißt dabei in ihren Knöchel und verpasst ihr so eine tiefe Wunde. Cavalli taucht direkt nach dem Vorfall auf und wird vom Team aufs Boot gezogen. Erst als sie das Blut um die Bisswunde sieht, beginnt sie zu weinen.

Alles nur Fake?

Obwohl die Porno-Aktrice sichtlich Schmerzen hat, wird im Internet diskutiert, ob der Hai-Angriff gefaked sei. Das Online-Magazin “theWrap” sprach mit US-Werbefachmann Michael Bilello: „Das war ganz klar ein PR-Stunt. Ein attraktives Mädchen, ein weißer Bikini, ein Hai-Käfig. Es hat gut funktioniert”, meint er. “Die, die nicht wussten, was CamSoda ist, wissen es jetzt. Diejenigen, die Molly Cavalli nicht kannten, kennen sie jetzt.“ CamSoda selbst teilte den Usern mit, dass Molly wohlauf sei und die Wunde genäht wurde. Auch der Porno-Star bedankt sich für die Genesungswünsche ihrer Fans via Instagram.

Thanks for your well wishes guys. I’m totally fine. It’s not as bad as it seems. Im healing quickly. It was still an amazing experience. Much love to my @camsoda team for taking good care of me. Ein Beitrag geteilt von Molly Cavalli (@iammollyxoxo) am 2. Mai 2017 um 20:35 Uhr