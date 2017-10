Populärer Bürgermeister von Amsterdam gestorben

Trotz seiner Krankheit hatte van der Laan bis Mitte September weiter gearbeitet. Wenige Tage nach seinem Rückzug versammelten sich tausende Amsterdamer vor seiner offiziellen Residenz und zollten ihm mehr als fünf Minuten lang Applaus.

Van der Laan war dafür bekannt, dass er kein Blatt vor den Mund nahm, was bisweilen ruppig erschien, und kümmerte sich wenig ums Protokoll. Bevor er aufhörte zu rauchen, war er häufig mit einer Zigarette in der Öffentlichkeit zu sehen.

2013 brüskierte er Russlands Präsidenten Wladimir Putin, der zu Besuch in Amsterdam weilte, indem er erklärte, er sei “zu beschäftigt” für ein Treffen. Aus Protest gegen die Diskriminierung von Homosexuellen in Russland ließ van der Laan dann die Regenbogenflagge am Rathaus hissen.

Auf einem der letzten öffentlichen Fotos ist der stark geschwächte Politiker an der Seite von König Willem-Alexander zu sehen, nachdem die beiden Bewohner eines Amsterdamer Vororts getroffen hatten. Der studierte Jurist sei ein “engagierter Bürgermeister” gewesen, schrieben der König und Königin Maxima am Freitag im sozialen Netzwerk Facebook. Er habe seine Aufgabe mit Herzblut versehen und sei der “glühenden Überzeugung” gewesen, “dass jeder in der Gesellschaft zählt”.

