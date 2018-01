poolbar-Festival sucht Ticket-Literaten

Die ersten Headliner und Bands für die 25. Jubiläumsausgabe des poolbar-Festivals vom 6. Juli bis 14. August 2018 sind frisch bestätigt, in den Laboren des poolbar-Generators in Bregenz wird im Februar die gestalterische Basis des Festivals entwickelt: Doch nicht nur Livemusik und das jährlich neu geschaffene Design haben ihren festen Platz - kreative Textarbeit ist ebenfalls gefragt.

Das poolbar-Festival setzt auch in Jubiläumsjahr in Form elektronisch übermittelter, doch zum Ausdrucken bestimmter Kurz-Poesie literarische Impulse. Bei jedem gekauften e-Ticket für eine poolbar-Veranstaltung wird eine literarische Miniatur mitgeliefert. Unter Umständen fließt die Literatur sogar in die Visuals vor Ort ein. Heuer soll diese Poesie unter dem Motto “Die Suche nach der Essenz” fließen – was auch immer für die AutorInnen relevant ist. Die Texte sind dabei zeichenbeschränkt.