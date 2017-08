Salzmann wurde 1985 in Wolgograd geboren und wuchs in Moskau auf, 1995 emigrierte sie mit ihrer Familie nach Deutschland. Die Hauptpersonen ihres Romans sind Zwillinge, die erst in einer engen Wohnung in Moskau und dann in einem deutschen Asylheim aufwachsen – “ein facettenreiches Generationspanorama von der Sowjetunion im 20. Jahrhundert bis ins Europa der Gegenwart”, fand die Jury. Salzmann ist Hausautorin am Berliner Maxim-Gorki-Theater.

(APA/dpa)