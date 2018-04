Pongauer bei Lawinenabgang am Hochkönig verletzt

Bei einem Lawinenabgang im Gebiet des Hochkönigs im Salzburger Pongau ist am Dienstag ein 29-jähriger Skitourengeher verletzt worden. Der Einheimische war gemeinsam mit zwei anderen Männern von einem Schneebrett mitgerissen worden. Während die beiden anderen den Unfall unverletzt überstanden, musste der 29-Jährige ins Krankenhaus Schwarzach geflogen werden, informierte die Polizei.

Vier Pongauer waren über die sogenannte Schrammenbachscharte in Richtung Bratschenkopf aufgestiegen. Von dort fuhren sie auf der Ostseite zwischen “Königsköpfl” und “Kleinem Bratschenkopf” ab. Die Männer hielten in der Rinne entsprechenden Abstand. Als der dritte von ihnen in den Hang einfuhr, löste sich das etwa 150 Meter breite und 300 Meter lange Schneebrett und erfasste die drei ersten Sportler. Zwei wurden verschüttet, der dritte blieb an der Oberfläche der Lawine.