Pompeo stellt Atomabkommen mit dem Iran erneut infrage

Außenminister Pompeo derzeit zu Antrittsbesuch in Saudi-Arabien ©APA (AFP)

Der neue US-Außenminister Mike Pompeo hat bei seinem Antrittsbesuch in Saudi-Arabien das Atomabkommen mit dem Iran erneut infrage gestellt. Es müsse sichergestellt werden, dass der Iran niemals eine Atombombe besitzen werde, sagte Pompeo am Sonntag in Riad bei einer Pressekonferenz mit seinem saudi-arabischen Amtskollegen Adel al-Jubair.

“Der Iran-Deal in seiner jetzigen Form gibt keine Sicherheit. Wir werden mit unseren europäischen Verbündeten daran arbeiten, den Deal zu reparieren”, sagte Pompeo. Falls das nicht möglich sei, habe US-Präsident Trump bereits angekündigt, das Abkommen zu verlassen. Der Iran hat jedoch mehrfach betont, dass er nicht zu einer Nachverhandlung des Abkommens von 2016 bereit ist.

Trump muss bis zum 12. Mai entscheiden, ob von den USA ausgesetzte Sanktionen gegen den Iran außer Kraft bleiben. Das wird de facto auch als Entscheidung über den Verbleib der USA in dem Abkommen angesehen. Pompeo nannte den Iran in Riad den “größten Terrorsponsor in der Welt”. Das Land destabilisiere die Region durch seine Unterstützung des syrischen Präsidenten Bashar al-Assad, der Houhti-Rebellen im Jemen oder durch Cyberangriffe. “Wir werden den riesigen Umfang des iranischen Terrorismus nicht ignorieren.”

Al-Jubair betonte die Unterstützung Saudi-Arabiens für die Iran-Politik der USA. Er forderte Sanktionen gegen Teheran, weil es sich in die Angelegenheiten anderer Länder einmischte. Riad betrachtet den Iran als seinen Erzfeind.

Auch Israels Regierungschef Benjamin Netanyahu will mit dem neuen US-Außenminister über das künftige Vorgehen gegenüber dem Iran sprechen. Wenige Stunden vor einem geplanten Treffen mit Pompeo sagte Netanyahu am Sonntag, er wolle “mit ihm über die Entwicklungen in der Region, die wachsende iranische Aggression und natürlich das Atomabkommen mit dem Iran sprechen, über das es bald eine Entscheidung geben wird”.

Netanyahu nannte Pompeo einen “echten Freund Israels”. Die Beziehungen Israels zu den USA seien “stärker denn je”. Er dankte erneut dem US-Präsidenten Donald Trump für dessen Entscheidung, die US-Botschaft von Tel Aviv nach Jerusalem zu verlegen. Der Schritt, der bei den Palästinensern großen Zorn ausgelöst hat, ist für 14. Mai geplant.