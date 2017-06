Pommes auf Herd vergessen – Küchenbrand in Götzis

Ein 14-jähriger Schüler aus Götzis wollte am Samstagmittag in einer Wohnung in Götzis Pommes kochen und hat dabei die Pfanne unbeaufsichtigt gelassen. Die Pommes verbrannten und es kam in weiterer Folge zu einem Küchenbrand. Der Dunstabzug und der Oberschrank über dem Herd fingen Feuer bzw. sind aufgrund der Hitze geschmolzen. Die Feuerwehr konnte den Brand rasch löschen. Der 14-Jährige wurde mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung mit der Rettung ins LKH Feldkirch gebracht.