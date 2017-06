Poly Rankweil wurde sensationell Zweiter

Nach dem Erreichen des Landesmeistertitels konnte das Team unser Ländle bei den Bundesmeisterschaften vom 29. – 31.Mai in Innsbruck erfolgreich vertreten. Alle Bundesländer nahmen am Turnier teil. In unserer Vorrundengruppe spielten Schwaz, St. Johann im Pongau, Wels und Oberwart. Rankweil blieb ohne Gegentor und erreichte den 2. Platz und spielte somit im Halbfinale gegen die Heimmannschft PTS Innsbruck. Rankweil siegte klar und verdient mit 3:1! Das Finale gegen PTS Wien 22 haben die Rankweiler mit 2:0 verloren. Zu der erbrachten sportlichen Topleistungen erhielt die PTS Rankweil auch den Fairnesspreis!

Die Betreuer Hr. Severin Kobald und Hr. Markus Gächter freuten sich gemeinsam mit der erfolgreichen Mannschaft über den tollen Erfolg.