Polnischer Motorradfahrer starb bei Unfall in Kärnten

Motorradlenker starb an der Unfallstelle - © APA (Archiv/dpa)

Ein 48 Jahre alter Motorradfahrer aus Polen ist am Donnerstag während eines Unwetters bei einem Verkehrsunfall in Kärnten ums Leben gekommen. Laut Polizei war der Mann auf einer Landesstraße in Maria Rain (Bezirk Klagenfurt-Land) auf die Gegenfahrbahn gerutscht und mit dem Pkw eines 37-jährigen Klagenfurters kollidiert. Als der Unfall passierte, regnete es stark.