Michaela Polleres holte in Tel Aviv Judo-EM-Bronze

Die Jüngste im österreichischen Aufgebot bei der Judo-EM in Tel Aviv hat am Freitag die erste Medaille erobert. Die 20-jährige Michaela Polleres sicherte sich über die Hoffnungsrunde Bronze in der 70-kg-Kategorie, sie besiegte im entscheidenden Kampf die Kroatin Barbara Matic. Tina Zeltner landete in der Klasse bis 63 kg an der siebenten Stelle.

Die Niederösterreicherin Polleres prolongierte damit auch die Erfolgsserie des ÖJV bei Europameisterschaften. Zum sechsten Mal in Folge gab es zumindest ein Stück Edelmetall. Die Athletin des JC Wimpassing besiegte zum Auftakt die Belgierin Roxanne Taeymans nur im Golden Score, überraschte aber danach die topgesetzte Marie Eve Gahie (FRA) mit einem Ippon-Sieg. Im Viertelfinale unterlag sie der Britin Gemma Howell in der Verlängerung, ein weiterer Ippon-Erfolg über die Titelverteidigerin Sanne van Dijke (NED) eröffnete ihr aber noch die Chance auf Bronze.

Bei ihrer zweiten EM klappte es für Polleres gleich mit Edelmetall, sie bezwang Matic mit Waza-ari. “Das ist einfach unbeschreiblich. Dieser Erfolg ist sehr überraschend”, meinte die Junioren-WM-Dritte des Vorjahres.

Ihre Clubkollegin Zeltner absolvierte ihre erste EM nach einer Wettkampfpause und schlug sich achtbar. Nach der Viertelfinal-Niederlage gegen Ex-Europameisterin Martyna Trajdos (GER) verlor sie auch in der Hoffnungsrunde gegen die Britin Lucy Renshall. Für Magdalena Krssakova kam hingegen in dieser Klasse wegen einer Verletzung gegen Gili Sharir (ISR) nach Freilos gleich im ersten Kampf das Aus. Lukas Reiter (Wimpassing) und Christopher Wagner (Galaxy Tigers) blieben in der 73-kg-Kategorie nach Auftakt-Niederlagen ebenfalls unplatziert.