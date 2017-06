Der Zustand der 26-Jährigen ist sehr kritisch - © APA (dpa)

Die in Unterföhring bei München angeschossene Polizistin befindet sich weiterhin in Lebensgefahr. Nach Angaben eines Polizeisprechers von Mittwochfrüh hat sich der Zustand der 26-jährigen Beamtin in der Nacht weder verbessert noch verschlechtert. Die Frau war am Dienstag von einem Schuss in den Kopf getroffen worden.