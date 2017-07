Polizistin in New York erschossen

Eine Polizistin ist in New York kaltblütig erschossen worden. Die Beamtin saß in der Nacht auf Mittwoch mit einem Kollegen im Stadtviertel Bronx in einem Mannschaftswagen, als ein Angreifer plötzlich durch die Scheibe feuerte. Nach Polizeiangaben erlitt die Polizistin einen Kopfschuss.

Der Täter, ein 34-Jähriger, wurde nach kurzer Flucht von Polizisten erschossen, nachdem er einen Revolver gezogen hatte. Ein Passant erlitt einen Streifschuss. Das Motiv des Angreifers war vollkommen unklar. Es handle sich um einen "nicht provozierten Angriff auf Polizisten, die im Einsatz waren, um die Leute dieser großartigen Stadt zu schützen", klagte der New Yorker Polizeichef James O'Neill. Der Angriff ereignete sich wenige Stunden nach einem abendlichen Feuerwerk anlässlich des US-Unabhängigkeitstages, zu dessen Absicherung zahlreiche Polizisten im Einsatz waren. (APA/ag.)