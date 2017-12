Polizistin erlitt bei Schlägerei Handbruch

Beim Versuch, in der Wiener Innenstadt eine Schlägerei zu schlichten, haben vier Gewalttäter am Abend des Christtages einer Polizistin eine Hand gebrochen. Laut Polizeisprecher Patrick Maierhofer waren die Uniformierten gegen 19.00 Uhr alarmiert worden. Grund war eine handgreifliche Auseinandersetzung von vier Männern am Fleischmarkt.

Die Beamten wollten die Situation beruhigen, die Aggressoren wandten sich aber sofort gegen die Polizisten und attackierten sie verbal und körperlich. Die Beamtin mit der Fraktur wurde in ein Krankenhaus gebracht. Ihre Kollegen nahmen die Täter fest. Es handelte sich um vier russische Staatsbürger aus Tschetschenien im Alter von 19, 20, 22 und 30 Jahren.