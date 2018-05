Messerattentäter verletzte drei Menschen in Den Haag

In der niederländischen Großstadt Den Haag hat sich am Samstagnachmittag eine Messerattacke ereignet. Wie die Polizei mitteilte, verletzte ein 31-jähriger Mann drei Personen, ehe er von Polizisten durch Schüsse gestoppt wurde. Das Motiv der Tat war unklar. Laut Polizei war der Mann zuvor durch sein "verwirrtes Verhalten" aufgefallen.

Auch der Täter sei ins Krankenhaus gebracht worden. Er werde so schnell wie möglich einvernommen. Keine Angaben machte die Polizei zum möglichen Motiv der Tat. “Die Untersuchung ist in vollem Gange”, hieß es am Abend in einer Aussendung.