Polizisten retteten verletzten Bussard vor hungrigem Fuchs

Zu recht früher Stunde sind Wiener Polizisten am Sonntag einem verletzten Greifvogel zu Hilfe geeilt. Quasi in letzter Minute wurde der Mäusebussard in einem Waldstück in Hietzing vor einem hungrigen Fuchs gerettet.

Kurz vor 6.00 Uhr wählte eine Passantin den Notruf. Sie hatte beim Spaziergehen mit ihrem Hund den flugunfähigen Vogel bemerkt. Polizisten der Inspektion Preindlgasse rückten zur Rettung aus. Bei der Zufahrt über einen Forstweg in die Josef-Pommer-Gasse beobachteten die Beamten “bereits einen offensichtlich lauernden Fuchs”, berichtete Polizeisprecher Harald Sörös.

Ein laut dem Sprecher in Sachen Ornithologie bewanderter Polizist entdeckte dann in unmittelbarer Nähe, versteckt im Dickicht, den wegen einer schweren Flügelverletzung hilflosen Bussard. Der Vogel wurde eingefangen und der Tierrettung übergeben.