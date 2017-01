Polizisten-Frau aus Köln schreibt Wut-Brief an Simone Peter

Via Facebook schildert Miriam S. ihre Sicht der Dinge als Frau eines Polizisten der zu Silvester in Köln im Dienst war.

Miriam Spieß, Ehefrau eines Kölner Polizisten, antwortet unter dem Facebook-Eintrag der Grünen-Chefin auf Simone Peter. Der Kommentar erhält bis eben 9.600 mal den Daumen hoch

Nach den Vorwürfen der Grünen-Chefin am Polizeieinsatz zu Silvester in Köln, weil gezielt Nordafrikaner kontrolliert worden sind, fragt Miriam S. in ihrem offenen Brief: “Wen hätten die betroffenen Beamten Ihrer Meinung nach kontrollieren sollen? Grauhaarige Senioren? Junge Frauen?”

Ein weitere Auszug aus dem, wie Bild.de berichtet, bereits tausendfach geteilten Posting: “Während Sie sicherlich eine schöne Silvesternacht gehabt haben, stand mein Mann bei eisiger Kälte in Köln und hat (…) alles Nötige getan, um den Menschen ein friedliches Feiern zu ermöglichen.”

Peter sieht Fehler ein

In einem Gespräch mit “Spiegel Online” gestand Simone Peter ein, einen Fehler gemacht zu haben. In der Folge seien die Angriffe gegen sie aber teilweise “diffamierend und verletzend” gewesen. “Man muss in einem Rechtsstaat Polizeieinsätze hinterfragen dürfen, ohne pauschal beschimpft und bedroht zu werden”, argumentiert die Grünen-Chefin.

