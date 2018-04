Polizist in Graz wegen Amtsmissbrauch vor Gericht: Geldbuße

Ein steirischer Polizist hat sich am Montag im Grazer Straflandesgericht wegen Missbrauchs der Amtsgewalt verantworten müssen. Der alkoholkranke Beamte hatte es verabsäumt, bei einem Unfalllenker einen Alko-Test durchzuführen. Der Richter kritisierte aber vor allem die "Rundumgeräusche" des Falles. Der bisher unbescholtene Mann kam mit einer Diversion in der Höhe von 2.500 Euro davon.

Der Verteidiger des Polizisten erklärte, dass sein Mandant alkoholkrank ist und sich nach dem Fall selbst in Therapie begeben hatte. Seither habe der Beamte – er wurde vorläufig vom Dienst suspendiert – nichts Alkoholisches mehr getrunken. Der Beschuldigte zeigte sich reumütig und gestand wortkarg die Vorwürfe. Richter Raimund Frei fragte ihn, warum er so gehandelt habe. Der Polizist meinte: “Ich hab’s vergessen. Es war dumm.” “Oder war es Ihnen wurscht?”, fragte Frei nach. “Nein, sicher nicht”, erwiderte der Beschuldigte.

Laut Frei sei es wohl insgesamt ein “unglücklicher Tag” gewesen, “nicht polizeikonform”: “Alle wissen, was sie getan haben”, spielte der Richter auf das an, was der Beamte an jenem Abend stattdessen offenbar außerdem während seiner Dienstzeit getan hat. “Ich schäm’ mich eh”, meinte der Angeklagte und fügte hinzu: “Es ist ein Trauerspiel.” Seit rund zehn Jahren, seit der Scheidung von seiner Frau, trinke er. “Und da hat es vorher nie Probleme bei der Arbeit gegeben?”, fragte Frei nach. “Nein”, meinte der Beschuldigte.