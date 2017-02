Polizeistreiks in Brasilien weiten sich auf Rio aus

Angehörige von Polizisten blockieren die Polizeiquartiere - © APA (AFP)

In Brasilien haben sich Polizeistreiks vom kleinen Bundesstaat Espirito Santo im Südosten des Landes auf den Nachbarstaat Rio de Janeiro ausgedehnt. Weil die Verfassung den Polizisten Arbeitsniederlegungen oder Beteiligung an Demonstrationen untersagt, blockierten stattdessen Familienangehörige und andere Unterstützer am Freitag laut Medien fünf von hundert Polizeiquartieren des Bundesstaats.