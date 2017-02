Polizeistreik in Brasilien: Mindestes 90 Tote in fünf Tagen

Familienangehörige von Militärpolizisten verteidigen die Proteste - © APA (AFP)

Ein seit Tagen andauernder Polizeistreik in der brasilianischen Großstadt Vitória hat zu einer Welle der Gewalt geführt. In den vergangenen Tagen seien mindestens 90 Menschen getötet worden, berichtete das Nachrichtenportal Globo am Mittwoch unter Berufung auf die Polizeigewerkschaft.