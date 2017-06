Polizeikontrollen in Lignano gegen Alkoholexzesse

17 Alkoholvergiftungen im Vorjahr zu Pfingsten in Lignano - © APA (Themenbild/Fohringer)

Die Polizei in Lignano ergreift Vorbeugungsmaßnahmen gegen Alkoholexzesse junger Österreicher über das Pfingstwochenende. Nachdem es in den vergangenen Jahren in der Badeortschaft an der Adria wiederholt zu schweren Störungen der öffentlichen Ordnung und zu Verwüstungen gekommen war, werden die Kontrollen in der Kleinstadt heuer verschärft, berichteten lokale Medien.