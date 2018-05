Polizeikontrolle am Flughafen gegen Schulschwänzer hält man in Vorarlberg für überzogen

Die bayrische Polizei machte vor dem Pfingstwochenende Jagd auf Schulschwänzer am Flughafen Memmingen. In Vorarlberg hält man von solchem Vorgehene wenig.

Die Polizei erwischte an bayrischen Flughäfen über 20 Familien, die ihre Kinder für eine frühere Abreise in die Pfingstferien die Schule schwänzen ließen. Alleine am Allgäu Airport Memmingen wurden 10 Familien angezeigt, deren Schüler unentschuldigt der Schule fernblieben. In Bayern drohen darauf Strafen von bis zu 1.000 Euro.