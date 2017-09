Polizeihubschrauber barg zwei Bergsteiger in Glocknergruppe

Am Weg zum Gipfel verbrachten die beiden eine erste Nacht im Gruberscharten-Biwak. Am Dienstag stiegen sie weiter zu ihrem Ziel auf, mussten aber wegen des schlechten Wetters und des einfallenden Nebels umkehren. Wieder bei der Biwakschachtel angekommen, konnten sie aufgrund der schlechter Sicht nicht mehr weiter zur Hütte absteigen. Sie verbrachten darum eine weitere Nacht in der Notunterkunft. Als sich am Mittwoch keine Wetterbesserung abzeichnete, setzten die Bergsteiger schließlich einen Notruf ab. Sie wurden unverletzt vom Polizeihubschrauber Libelle Salzburg aufgenommen.

(APA)