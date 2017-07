Polizeigewerkschafter kritisieren Haimbuchner

Manfred Haimbuchner in der Kritik - © APA

Maßgebliche oö. Polizeigewerkschafter haben am Dienstag in einem offenen Brief FPÖ-Landesparteichef LHStv. Manfred Haimbuchner in Zusammenhang mit der Bluttat an zwei Linzer Pensionisten “substanzlose Angriffe auf Polizistinnen und Polizisten” vorgeworfen. Sie forderten ihn auf, die Ermittler “ohne politisch motivierte Zurufe von außen ihre Arbeit machen zu lassen”.