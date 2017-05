Polizeieinsatz in Asylunterkunft in St. Pölten

Polizei rückte wegen vermeintlicher Schüsse an - © APA (Gindl)

Ein Streit unter Flüchtlingen hat am Donnerstag für einen Polizeieinsatz in einer Asylunterkunft in St. Pölten gesorgt. Bei der Auseinandersetzung flogen Gläser und Aschenbecher, vier Fensterscheiben wurden zerschlagen. Ein Passant hielt die Geräusche fälschlicherweise für Schüsse, die Polizei rückte an. Waffen wurden keine gefunden, vier Afghanen wurden wegen Sachbeschädigung angezeigt.