Polizeieinsatz durch Hochzeitskonvois in Vorarlberg

Nach zahlreichen Verwaltungsübertretungen mussten die Konvois von insgesamt sieben Polizeistreifen zu ihren Bestimmungsorten begleitet werden.

Mehrere “Burn-Outs”

Einer der Hochzeitszüge war von Bregenz nach Hohenems unterwegs, wobei in Dornbirn mehrere Fahrzeuglenker sogenannte “Burn-Outs” vollzogen und “dabei offensichtliche Schäden auf der Fahrbahn und sichteinschränkende Rauchwolken” hinterließen, wie die Polizei meldete. Nicht nur aus diesem Anlass wird es nach weiteren Erhebungen eine Reihe von Anzeigen geben: Auf einem Parkplatz in Dornbirn zeigten Teilnehmer eines anderen Hochzeitskonvois ihre Driftkünste. An dritter Stelle, ebenfalls in Dornbirn, verstellten zahlreiche abgestellte Fahrzeuge Gehsteig und Straßenrand. Allein hier werden zwölf Fahrzeuglenker nach der Straßenverkehrsordnung angezeigt werden.