Polizeieinsatz bei Mittelschule in Bregenz

Bregenz. Am frühen Nachmittag kam es zu einem Polizeieinsatz bei der Mittelschule Vorkloster. Beim Eintreffen war die Situation unübersichtlich, scheinbar wurde eine Schülerin von einem Erwachsenen attackiert.

Die Mittelschülerin stieg gerade vor der Schule aus dem Bus aus, als sie einen Stoß in die Magengegend bekam. Sofort stürmte sie in die Schule, berichtet ihrer Lehrerin von dem Vorfall. Diese begibt sich mit den Schülern in die Sicherheit des Werksaals. Bis die Polizei informiert wird, ist jedoch bereits gut eine Stunde seit dem Vorfall vergangen.