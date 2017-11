Polizeibeamter bei Selbstmordanschlag in Pakistan getötet

Ein Selbstmordattentäter hat in Pakistan einen hohen Polizeibeamten und seinen Leibwächter getötet. Nach Polizeiangaben wurden beim Anschlag in Peshawar, der Hauptstadt der Provinz Khyber Pakhtunkhwa, am Freitag fünf weitere Menschen verletzt, darunter drei Polizisten. Der Attentäter war demnach auf einem Motorrad unterwegs und rammte das Fahrzeug des Vize-Polizeichefs der Provinz, Ashraf Noor.

Peshawar liegt am Rande der halbautonomen Stammesgebiete im Nordwesten Pakistans. Die unzugängliche Bergregion an der Grenze zu Afghanistan ist ein Rückzugsgebiet von Extremistengruppen aus beiden Ländern, Schmuggler und Drogenhändler nutzen die Stadt als Umschlagplatz. Die Armee konnte die militanten Gruppen in den vergangenen Jahren zurückdrängen, doch werden in der Region immer wieder schwere Anschläge verübt.

Bei dem bislang folgenschwersten Attentat waren im Dezember 2014 in Peshawar mehr als 150 Menschen getötet worden, die meisten von ihnen Kinder. Ziel des Taliban-Angriffs war eine vom Militär betriebene Schule in Peshawar.