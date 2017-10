Das Baby ist auf dem Weg der Besserung - © APA (Archiv/Gindl)

Polizisten der Polizeiinspektion Berlagasse in Wien-Floridsdorf haben am Dienstag einem zwei Monate alten Mädchen vermutlich das Leben gerettet. Als der Säugling keine Atmung mehr gezeigt hatte, war die Mutter in Panik auf die Straße gelaufen, wo sie Nachbarn bemerkten, die die Polizei alarmierten. Die Beamten reanimierten das Kind per Herzdruckmassage, die sie vorsichtig mit den Fingern ausübten.