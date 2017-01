Polizeiauto kollidierte in Graz mit Zug

Zur Unfallursache wird noch ermittelt - © APA (Webpic)

Ein Polizeiauto ist am Samstagabend bei einem unbeschranktem Bahnübergang in Graz mit einem Personenzug der Graz-Köflacher Bahn (GKB) kollidiert. Die beiden Beamten wurden leicht verletzt, die rund 45 Fahrgäste und der Lokführer blieben unverletzt, wie die Landespolizeidirektion am Sonntag mitteilte. Der Zug konnte die Fahrt wenig später fortsetzen. Der genaue Unfallursache wurde noch erhoben.