Vorarlberg: Polizei warnt vor Erpressungs-Emails

Die Polizei Vorarlberg warnt vor Erpressungsversuchen per Email, die seit einigen Wochen im Umlauf sind und bittet um Hinweise.

In den letzten Wochen, vermehrt jedoch am vergangenen Wochenende, langte in mehreren eMail-Postfächern eine elektronische Nachricht ein, in der damit gedroht wird, dass durch eine Sicherheitslücke ein „Zugriff auf all deine Daten“ erfolgt ist und dass innerhalb von 72 Stunden ein Betrag idH von € 150.- in Form eines Bitcoinbons an eine eMail-Adresse zu überweisen sei. Anderenfalls wird damit gedroht, dass „dein Leben zerstört wird“.