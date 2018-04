Polizei warnt vor diebischen Bettlern

Bregenz/Bludenz - In den vergangenen Tagen kam es in Bludenz und Bregenz wieder vermehrt zu Gelddiebstählen durch Bettler.

In allen Fällen läuteten die Bettler an den jeweiligen Wohnungs- bzw. Haustüren und bettelten um Essen oder auch darum, das WC benützen zu dürfen. Die Bettler agierten teils alleine, teils zu zweit. In jenen Fällen wo die Hausbesitzer die Bettler ins Haus ließen um sie das WC benützen zu lassen bzw. um ihnen Essen herzurichten, kam es in unbeobachteten Momenten zu Gelddiebstählen.