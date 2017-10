Polizei warnt vor Dämmerungseinbrüchen im Herbst und Winter

Meistens werden schlecht gesicherte Türen aufgebrochen - © APA (Pfarrhofer)

Die frühe Dämmerungszeit in den Herbst- und Wintermonaten ruft jedes Jahr Einbrecher auf den Plan. Neben verstärkter Informations- und Präventionsarbeit setzt die Polizei als Gegenmaßnahme auf spezifische Analysemethoden und rasche Fahndungen, teilte das Bundeskriminalamt (BK) am Donnerstag mit. Die Zahl der Anzeigen wegen Dämmerungseinbrüchen sank in Österreich 2016 um 3,1 Prozent gegenüber 2015.