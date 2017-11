Polizei warnt: Unbekannte geben sich in Bregenz als Kriminalbeamte aus

Betrüger treiben derzeit in Bregenz ihr Unwesen: Sie geben sich als Kriminalbeamte aus und durchsuchen Wohnungen - um Wertsachen zu stehlen. Zwei Fälle sind bisher bekannt. Die Polizei will die Bevölkerung nun sensibilisieren.



Bereits am vergangenen Mittwoch gegen 14.30 Uhr läuteten zwei Männer in der Michael-Gaismeier-Straße bei einer in einer Wohnanlage befindlichen Wohnung. Dabei gaben sich die Männer als Kriminalbeamte aus und gaben auf Nachfrage der 86-jährigen Bewohnerin an, die gesicherte Verwahrung ihrer Wertgegenstände überprüfen zu wollen. Als Begründung für die Überprüfung gaben die beiden Männer an, dass der Name der Bewohnerin auf einer Liste von potenziellen Einbruchsopfern aufscheinen würde. Während dieser „Überprüfung“ gelang es den Tätern, eine Geldbörse zu stehlen.