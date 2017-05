Polizei von Manchester mahnt zu erhöhter Wachsamkeit

Die Erhöhung der Terrorwarnstufe in ganz Großbritannien auf das höchste Niveau helfe auch der Polizei in Manchester bei ihren “schnell voranschreitenden Ermittlungen”, sagte er demnach. “Die Bürger haben eine ungeheure Stärke und Widerstandskraft unter Beweis gestellt – darauf sind wir auch in den nächsten, schwierigen Tagen angewiesen.”

Der Chef der nationalen Anti-Terror-Polizei, Mark Rowley, erklärte: “Die Ermittlungen in Manchester sind groß angelegt und gehen zügig und gut voran.” Er verwies dabei auf die Festnahme eines Verdächtigen sowie mehrere Razzien am Dienstag. Dennoch könne die Polizei noch nicht ausschließen, dass eine größere Gruppe an der Bluttat beteiligt sei.

Premierministerin Theresa May hatte am Dienstagabend in einer Fernsehansprache nach einer Sitzung des Sicherheitsrats bekannt gegeben, dass die Terrorwarnstufe auf “kritisch” hochgestuft wird. Das bedeutet, dass die Sicherheitsbehörden ein unmittelbar bevorstehendes Attentat für möglich halten.

Man dürfte nicht ignorieren, dass womöglich eine größere Gruppe von Einzelpersonen in den Anschlag vom Montagabend verwickelt sei. Daher habe die Polizei die Unterstützung durch die Armee beantragt, um für mehr Sicherheit etwas bei Großveranstaltungen zu sorgen, sagte May.

Der Chef der Anti-Terror-Polizei, Mark Rowley, sagte, die Entscheidung, die Warnstufe zu erhöhen, sei eine Vorsichtsmaßnahme. Er hoffe, dieses Niveau werde wie in der Vergangenheit nicht für eine längere Zeit beibehalten. Polizisten in Großbritannien tragen nicht immer Waffen bei sich. Die Londoner Polizei hat aber angekündigt, etwa beim Fußball-Pokalfinale und einem Rugbyspiel am Wochenende zusätzliche bewaffnete Beamte abzustellen.

Die Polizei geht davon aus, dass ein in Großbritannien geborener 22-Jähriger für den Anschlag verantwortlich ist, bei dem am späten Montagabend 22 Menschen getötet wurden, darunter auch Kinder. Der Attentäter ist einem Bericht der “Times” zufolge erst kürzlich aus Libyen wieder nach Großbritannien zurückgekehrt. Er soll vor dem Anschlag mit dem Zug von London nach Manchester gereist sein. Seine Eltern seien 1994 aus Libyen nach London ausgewandert. Seit mindestens zehn Jahren lebten sie im Süden Manchesters. Am Dienstag nahm die Polizei einen 23-Jährigen fest, bei dem es sich Medienberichten zufolge um den Bruder des Hauptverdächtigen handelt.

Im Zentrum Manchesters gedachten am Abend Tausende Menschen der Opfer. “Es sind schwere Zeiten auf den Straßen unserer Stadt, aber wir werden uns nicht unterkriegen lassen und wir wollen euer Mitleid nicht, weil dies der Ort ist, an dem wir stark zusammenzustehen, mit einem Lächeln im Gesicht”, sagte der örtliche Dichter Tony Walsh vor der Menge.

(APA/dpa)