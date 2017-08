Polizei vereitelte auch Giftgasanschlag in Australien

Gegen zwei Syrer wurde Anklage erhoben - © APA (AFP)

In Australien hat die Polizei nach eigenen Angaben neben einem islamistischen Anschlag auf ein Passagierflugzeug auch einen Giftgas-Angriff vereitelt. Gegen zwei mutmaßliche Terroristen – zwei Australier im Alter von 32 und 49 Jahren – wurde am Freitag in Sydney Anklage erhoben. Sie sollen in Verbindung zur Terrormiliz “Islamischer Staat” (IS) stehen.