Polizei vereitelt Weihnachts-Anschlag in Indonesien

Die indonesische Polizei hat nach eigenen Angaben einen geplanten Selbstmordanschlag an Weihnachten verhindert. Bei einem Einsatz gegen mutmaßliche Extremisten in Süd-Tangerang nahe Jakarta wurden am Mittwoch drei Verdächtige getötet und mehrere Sprengsätze sichergestellt, wie Polizeisprecher Rikwanto sagte.