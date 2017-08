Polizei tötete mutmaßliche Attentäter südlich von Barcelona

Nach dem Terroranschlag in Barcelona hat die katalanische Polizei in einem Küstenort vier mutmaßliche Attentäter getötet. In der Nacht auf Freitag seien Einheiten zu einem Einsatz in Cambrils rund 100 Kilometer südlich von Barcelona bei Tarragona ausgerückt, teilte die Polizei auf Twitter mit.

Man gehe davon aus, dass die Vorgänge mit einem Terroranschlag in Verbindung stünden. Anrainer und Touristen wurden aufgerufen, zuhause zu bleiben. Eine Polizeisprecherin bestätigte in der Nacht auf Freitag frühere Medienberichte, wonach vier mutmaßliche Attentäter getötet wurden. Eine fünfte Person sei schwer verletzt. Die Täter wollten laut Medien vermutlich einen Anschlag in Cambrils verüben. Sie hätten Sprengstoffgürtel getragen. Eine offizielle Bestätigung gab es dafür zunächst nicht. Am Donnerstagnachmittag waren bei einem Anschlag mit einem Lieferwagen auf der Flaniermeile La Rambla in Barcelona mindestens 13 Menschen getötet worden, rund 100 wurden verletzt. Der Fahrer des Wagens war bis in die Nacht noch auf der Flucht. Zwei Verdächtige wurden festgenommen. (APA/dpa/Ag.)