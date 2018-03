Polizei sucht Zeugen von Banküberfall in der Steiermark

Die Polizei sucht nach dem Raubüberfall am Donnerstagabend auf ein Geldinstitut im oststeirischen Nestelbach bei Ilz eventuelle Zeugen. Der laut Beschreibung rund 25 Jahre alte Täter, der oststeirischen Dialekt sprach, hatte zwar kurz den Filialleiter und eine Reinigungskraft in seine Gewalt gebracht, war dann aber ohne Beute geflüchtet.

Die 46 Jahre alte Reinigungskraft wollte kurz vor 19.00 Uhr Abfall zu einer Mülltonne tragen, wo allerdings der Täter lauerte, wie die Landespolizeidirektion am Karfreitag mitteilte. Der mit einer Sturmhaube maskierte Mann bedrohte sie mit einem Küchenmesser und nötigte sie, ihn in die Bank einzulassen. Dort fesselte er die Frau mit einem Klebeband, zog ihr eine Wollhaube über den Kopf und drängte sie in den WC-Raum. Dann zwang er sie, den Filialleiter anzurufen und zu sagen, er möge zur Bank kommen, da die Eingangstür klemme.