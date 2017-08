Polizei “stürmt” Dönerbude: Aufregung im Netz nach Massenauflauf von Polizei

Das Großaufgebot der Polizei sorgte für Aufsehen. - © Facebook/Vetter

Lustenau. Mehrere Streifenwagen vor einer Imbissbude in Lustenau halten die Internetgemeinde auf Trab. In sozialen Netzwerken spricht man von einem Cobraeinsatz, der Beitrag wurde über hundert Mal geteilt. In Wahrheit war jedoch alles harmloser.