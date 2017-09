40 Mängel bei Gefahrguttransport

Unter anderem waren die Reifen so weit abgefahren, dass bereits das Stahlgerippe sichtbar war, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Die Weiterfahrt wurde untersagt. Bei der Überprüfung des Tanksattelzugs stellte sich heraus, dass die Radlager einer Achse verschlissen waren und die Federung teilweise ohne Funktion war. Insgesamt wurden 32 Verstöße nach den Gefahrgutvorschriften und acht Verstöße nach dem Kraftfahrgesetz bei der Bezirkshauptmannschaft Neusiedl am See angezeigt. Außerdem wurde eine Sicherheitsleistung eingehoben. Der Lenker des aus Ungarn stammenden Tanksattelzuges hatte zudem nicht korrekt deklariert, dass er zuvor Dieselkraftstoff geladen hatte und der Tank nicht gereinigt worden war, berichtete die Landespolizeidirektion Burgenland.

(APA)