Polizei setzte in Istanbul Tränengas gegen Demonstranten ein

Demonstranten marschierten Richtung Taksim-Platz - © APA (AFP)

In Istanbul ist die Polizei mit Tränengas gegen eine Gruppe von Demonstranten vorgegangen, die am 1. Mai trotz eines Verbots zum zentralen Taksim-Platz marschieren wollte. Rund 200 Demonstranten waren am Montag im Stadtteil Gayrettepe dem Aufruf verschiedener linker Gruppen gefolgt, wie Reporter berichteten. Sie entrollten Banner mit der Aufschrift “Lang lebe der 1. Mai. Nein zum Diktator”.