Polizei-Selbstverteidigungskurs: Neue Trainer setzten neuen Schwerpunkt

Unter der neuen Führung von Roland Messmer und Hermann Forster hat sich der Schwerpunkt des Selbstverteidigungskurses verändert. So wird der Fokus weg von der Prävention hin zur Praxis verlegt. Das bedeutet, dass schon bei der ersten Einheit praktische Übungen und Techniken trainiert werden. Weiters hat sich verändert, dass zum Abschluss des Kurses ein Vollkontaktkampf durchgeführt wird.

Kursbeginn im November

Die Selbstverteidigungskurse werden für Mädchen und Frauen ab 14 Jahren angeboten. Der erste Kurs beginnt am 16.11.2017 und findet im Olympiazentrum in Dornbirn statt. Im November werden zwei unterschiedliche Kurszeiten angeboten. Wahlweise kann entweder von 16.00 bis 18.00 Uhr oder 18.00 bis 20.00 Uhr gebucht werden. Die Kursdauer umfasst drei Einheiten zu je zwei Stunden. Im November werden ausschließlich Basiskurse angeboten.

Anmeldung

Es wird darauf hingewiesen, dass die Anmeldung nur mit dem bereitgestellten Formular möglich ist. Dieses finden Sie auf der Homepage der Landespolizeidirektion. Das Anmeldeformular senden Sie per Mail an “karin.rzipa-tschohl@polizei.gv.at“. Das Zustimmungsformular sollten Sie am ersten Kurstag abgeben.