Polizei schlachtete und aß 92 beschlagnahmte Kampfhähne

92 Kampfhähne sind in Kambodscha nach ihrer Beschlagnahmung geschlachtet und Polizeikräften zum Essen vorgesetzt worden. Die Vögel waren Anfang Dezember in zwei illegalen Hahnenkampfarenen beschlagnahmt worden, die von einem Verwandten von Kambodschas Regierungschef Hun Sen betrieben worden sein sollen.

Gegen Thai Phany, einen angeheirateten Neffen des seit mehr als drei Jahrzehnten herrschenden Ministerpräsidenten Hun Sen, wurde allerdings wegen des Betreibens eines illegalen Glücksspiellokals ein offizielles Ermittlungsverfahren eingeleitet. Ein solches juristisches Vorgehen gegen ein Familienmitglied des mächtigen Regierungschefs ist in Kambodscha ein seltener Vorgang. Hahnenkämpfe sind in Kambodscha wie in ganz Südostasien weit verbreitet, Wetten auf die Kampfhähne sind in dem Land jedoch weitgehend verboten.