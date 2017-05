Vorarlberger Polizei nahm gesuchten Serieneinbrecher fest

37-Jähriger wurde nach intensiver Fahndung gestellt. - © APA

Nach der Festnahme eines mutmaßlichen Serieneinbrechers vor wenigen Tagen hat die Vorarlberger Polizei nun auch den Komplizen des Mannes in Gewahrsam nehmen können. Der 37-Jährige wurde von der Polizei “nach intensiver Fahndung” am Samstag in Feldkirch gestellt, teilte die Exekutive mit.